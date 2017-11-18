Псковские старшеклассники познакомились с работой антимонопольной службы

09:40, 18 ноября 2017, ПАИ

В рамках Недели конкуренции, посвященной 26-летию управления, в УФАС России по Псковской области состоялся День открытых Дверей для учеников 11 класса 47-й школы города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления.

В начале мероприятия в зале заседаний было проведено знакомство с коллективом и сферами деятельности, где специалисты УФАС рассказали о важности и необходимости своей работы, привели примеры интересных дел из практики работы службы, а школьники поделились своими взглядами на конкуренцию. Ребятам были продемонстрированы мультфильмы о различных видах нарушений антимонопольного законодательства. Школьники активно участвовали в обсуждении представленных сюжетов, отметили в управлении.

Также им была предложенна деловая игра по рассмотрению вопроса о нарушении законодательства о рекламе. Две группы участников изготовили свою рекламу, проанонсировали ее, а потом нашли друг у друга нарушения Закона о рекламе.

В завершение встречи за чашкой чая будущие выпускники школы узнали о квалификационных требованиях, процедуре поступления на госслужбу и включения в кадровый резерв для замещения в будущем вакантных должностей в псковском УФАС.