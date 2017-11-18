26 лет исполнилось псковскому УФАС

14:14, 18 ноября 2017, ПАИ

18 ноября Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области отмечает 26 лет со дня образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в этот день в 1991 году, спустя год после создания Государственного Комитета по антимонопольной политике Российской Федерации, было сформировано Псковское территориальное управление ГКАП со штатной численностью 14 человек.

На протяжении 26 лет управление выполняет государственную задачу: развивает и защищает конкурентную среду. В антимонопольной службе отметили, что борьба с монополизмом и недобросовестной конкуренцией является залогом эффективного и прогрессивного развития экономики Псковской области. «Сегодня псковское УФАС России — это сплоченная команда профессионалов, высококвалифицированных специалистов и единомышленников, усилия которых стали важнейшей составляющей формирования в Псковской области благоприятной конкурентной среды и эффективной системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о госзакупках, естественных монополиях и рекламе», - отметили в управлении.

Отметим, первыми руководителями псковского УФАС были Александр Соловьев, Владимир Кобыжча, Людмила Самохвалова.