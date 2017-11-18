0
14:14
26 лет исполнилось псковскому УФАС
13:04
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства
16:05
Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»
15:39
Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга
14:18
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
13:08
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
11:59
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
Еще новости
Экономика

26 лет исполнилось псковскому УФАС

18 ноября Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области отмечает 26 лет со дня образования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в этот день в 1991 году, спустя год после создания Государственного Комитета по антимонопольной политике Российской Федерации, было сформировано Псковское территориальное управление ГКАП со штатной численностью 14 человек. 

На протяжении 26 лет управление выполняет государственную задачу: развивает и защищает конкурентную среду.  В антимонопольной службе отметили, что борьба с монополизмом и недобросовестной конкуренцией является залогом эффективного и прогрессивного развития экономики Псковской области. «Сегодня псковское УФАС России — это сплоченная команда профессионалов, высококвалифицированных специалистов и единомышленников, усилия которых стали важнейшей составляющей формирования в Псковской области благоприятной конкурентной среды и эффективной системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, законодательства о госзакупках, естественных монополиях и рекламе», - отметили в управлении. 

Отметим, первыми руководителями псковского УФАС были Александр Соловьев, Владимир Кобыжча, Людмила Самохвалова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

26 лет исполнилось псковскому УФАС
18 ноября 2017
26 лет исполнилось псковскому УФАС
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства
17 ноября 2017
Депутат Госдумы: Решение Михаила Ведерникова о реструктуризации долгов позволит районам выполнять свои обязательства 2
Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»
16 ноября 2017
Еще три резидента появятся в особой экономической зоне «Моглино»
Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга
16 ноября 2017
Псковская область подала заявку в Минфин на выделение дополнительных средств на реструктуризацию госдолга 3
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
16 ноября 2017
Компания «М-Конструктор» выдвинута на соискание «Народного признания – 2017»
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
16 ноября 2017
Александр Баранов о реструктуризации районных долгов: Для районного бюджета это позитивное решение
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни
16 ноября 2017
Лариса Сидорук о реструктуризации районных долгов: Сегодня это условие продолжения жизни 2
Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 24 критериям
16 ноября 2017
Эффективность работы российских губернаторов будут оценивать по 24 критериям

Идет загрузка...