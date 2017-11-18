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Общество

Ужесточение контроля перепланировок поддержал профильный комитет Госдумы

Профильный комитет Государственной Думы РФ поддержал во втором чтении разработанные при участии Минстроя России поправки в Жилищный Кодекс РФ, ужесточающие контроль перепланировок в жилых домах. Об этом сообщается на сайте министерства. 

Согласно поправкам, планируется ввести специальный порядок получения доступа в помещение для выявления незаконной перепланировки - если собственник отказывается предоставить органам жилищного надзора доступ в помещение для проверки, инспектор сможет обратиться в суд в порядке административного судопроизводства с требованием о предоставлении такого доступа. Суд рассмотрит такое требование в течение 10 дней и вынесет решение. 

«Сегодня подобное требование рассматривается в исковом производстве, срок рассмотрения составляет два месяца, что может быть критичным сроком - как правило, несанкционированная и несущая угрозу конструкции дома перепланировка заметна сразу, и жители обращаются с жалобами, например, на трещины. Своевременные меры могут остановить незаконные работы и предотвратить трагедию», - пояснил замминистра, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис. 

Законопроект также уточняет принципы перепланировки нежилого помещения в многоквартирном доме. По словам Андрея Чибиса, вне зависимости от того, как используется помещение, перепланировка в нем затрагивает интересы всех жильцов одного дома - случаи нарушения конструктивных элементов именно владельцами нежилых помещений уже приводили к трагическим последствиям. 

Также уточняется алгоритм согласования оборудования входа для перевода помещения из жилого в нежилое - так как само по себе это действие не является уменьшением общего имущества или его присоединением, предлагается установить, что решение общего собрания для этого не требуется. Однако, если в ходе перевода одновременно осуществляется перепланировка помещения, которая связана с присоединением общего имущества или его уменьшением, такое решение будет необходимо, и оно может быть включено в перечень обязательных документов для перевода помещения в другой статус.

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