0
10:17
День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября
22:50
Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
21:47
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
20:39
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
19:28
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
17:36
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
16:47
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
Еще новости
Общество

Усвятские школьники приняли участие в Межгосударственном слёте юных инспекторов движения

С 20 октября по 2 ноября на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае был проведен 12-й Межгосударственный слет юных инспекторов движения. От Псковской области в слете участвовала команда-победительница областного конкурса «Безопасное колесо-2017» из МБОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа», сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования региона.

Возглавила команду из четырёх человек социальный педагог школы Татьяна Шалагинова. «Ребята остались очень довольны, что с пользой и большим интересом провели время», - отметили в управлении образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября
18 ноября 2017
День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября
Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
17 ноября 2017
Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
17 ноября 2017
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
17 ноября 2017
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
17 ноября 2017
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2017
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
17 ноября 2017
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября
17 ноября 2017
Pre-party конкурса «Мисс Псков 2017» состоится 17 ноября 3

Идет загрузка...