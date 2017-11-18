Усвятские школьники приняли участие в Межгосударственном слёте юных инспекторов движения

11:29, 18 ноября 2017, ПАИ

С 20 октября по 2 ноября на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае был проведен 12-й Межгосударственный слет юных инспекторов движения. От Псковской области в слете участвовала команда-победительница областного конкурса «Безопасное колесо-2017» из МБОУ «Усвятская средняя общеобразовательная школа», сообщили Псковскому агентству информации в Управлении образования региона.

Возглавила команду из четырёх человек социальный педагог школы Татьяна Шалагинова. «Ребята остались очень довольны, что с пользой и большим интересом провели время», - отметили в управлении образования.