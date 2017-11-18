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Экономика

На ежегодную выставку Gulfood в Дубае могут поехать псковичи

В период с 18 по 22 февраля в Дубае пройдет ежегодная выставка Gulfood, на которой будет представлена пищевая промышленность и производство напитков. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике, 
российскую делегацию планирует возглавить министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев. 

Выставка включена в перечень ключевых конгрессно-выставочных мероприятий и деловых-миссий в 2017-2018 годов, финансируемых за счет средств субсидии, предоставляемой АО «Российский экспортный центр» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля № 488 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки». 

В рамках субсидии центр компенсирует оплату услуг (работ) по аренде выставочных площадей, монтажу выставочных стендов и созданию временной выставочной инфраструктуры (конструкций);  оплату услуг (работ) по организации доставки (погрузке, транспортировке, разгрузке и иным сопутствующим услугам (работам) образцов высокотехнологичной, инновационной и иной продукции до места проведения зарубежных конгрессно-выставочных мероприятий и обратно до места отправления); оплату услуг (работ) по организации подготовки и проведению мероприятий по продвижению высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки, связанных с организацией и проведением двусторонних многосторонних встреч и переговоров с зарубежными партнерами, презентаций продукции или услуг российских компаний, подготовкой и распространением информационной продукции и раздаточных материалов, привлечением переводчиков, при организации выставочных стендов; 
оплата услуг переводчиков для российских участников международных мероприятий, а также услуг по организации международных мероприятий, в том числе по аренде помещений для проведения переговоров и презентационных мероприятий, связанных с поиском, привлечением, и обеспечением участия потенциальных зарубежных партнеров и покупателей российской продукции, в рамках международных мероприятий и деловых миссий. 

Для участия в мероприятии и представления своей продукции компании необходимо подать заявку. Информация о заполнении и подаче заявки, а также необходимых документах размещена на сайте АО «РЭЦ».

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