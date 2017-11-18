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Общество

Условия хранения продуктов не соблюдались в буфете Узловой больницы на станции Великие Луки

Транспортная прокуратура выявили в здании НУЗ «Узловая больница на станции Великие Луки ОАО «РЖД» нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в буфете «Кафетерий «Кондитерия» (ООО «Вэлэкопрод»). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Установлено, что в указанном буфете отсутствуют журналы осмотра персонала на заболевания. Кроме того, температурный режим и условия хранения ряда продуктов не соблюдается. 

В этой связи Великолукская транспортная прокуратура внесла генеральному директору ООО «Вэлэкопрод» представление, в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). 

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