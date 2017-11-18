0
17:41
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 19 ноября
15:55
Псковские мотоциклисты отправятся на «Лосиный забег» в январе
10:17
День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября
22:50
Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
21:47
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
20:39
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
19:28
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
Еще новости
Общество

Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 19 ноября

19 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит -2…+3 градуса, днем - 0…+5.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 19 ноября
18 ноября 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 19 ноября
Псковские мотоциклисты отправятся на «Лосиный забег» в январе
18 ноября 2017
Псковские мотоциклисты отправятся на «Лосиный забег» в январе
День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября
18 ноября 2017
День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября
Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
17 ноября 2017
Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
17 ноября 2017
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
17 ноября 2017
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
17 ноября 2017
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2017
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября

Идет загрузка...