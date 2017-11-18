Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 19 ноября

17:41, 18 ноября 2017, ПАИ

19 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит -2…+3 градуса, днем - 0…+5.

Будет дуть ветер юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.