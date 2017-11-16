Гороховой кашей и выставками отпраздновал Кузьминки порховский Дом ремёсел

11:38, 18 ноября 2017, ПАИ

14 ноября в порховском Доме ремесел отметили День ремесленника. Как сообщили Псковскому агентству информации в Порховском краеведческом музее, праздник покровителей ремесленников Козьмы и Дамиана в народе называется Кузьминки. В торежсвте приняли участие ученики Дома ремесел, члены клуба мастериц «Берегиня», помощники мастеров и участники выставок и фестивалей. Всего около 30 человек.

Хозяева подготовили для гостей новые выставки, в том числе фотографий за проведенный год. Также посетителей угостили традиционными народными блюдами - гороховой кашей на копченых косточках и гречневой с грибами. Был на праздновании и Дед Мороз, который вручил собравшимся подарки.