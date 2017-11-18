Акцию «Сообщи, где торгуют смертью!» проводят псковские полицейские

16:23, 18 ноября 2017, ПАИ

На территории Псковской области проходит второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который продлится до 24 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по региону.

Акцию традиционно проводит полиция совместно с представителями органов исполнительной власти, местного самоуправления и специалистами сферы профилактики наркомании. Ее цель – привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Псковичи смогут получить консультацию специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркобольных, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.

Полиция обращается к жителям региона с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг и защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств. Тех, кому стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также желающих получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, просят обратиться по круглосуточному «телефону доверия» УМВД: (8112) 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49.

Кроме того, сообщение можно отправить на сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request­_main, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.