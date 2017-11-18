Акцию «Сообщи, где торгуют смертью!» проводят псковские полицейские
На территории Псковской области проходит второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!», который продлится до 24 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по региону.
Акцию традиционно проводит полиция совместно с представителями органов исполнительной власти, местного самоуправления и специалистами сферы профилактики наркомании. Ее цель – привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.
Псковичи смогут получить консультацию специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркобольных, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы.
Полиция обращается к жителям региона с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг и защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств. Тех, кому стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, а также желающих получить информацию по вопросам лечения и реабилитации, просят обратиться по круглосуточному «телефону доверия» УМВД: (8112) 59-22-33, а также по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49.
Кроме того, сообщение можно отправить на сайт УМВД России по Псковской области: 60.мвд.рф/request_main, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области: ukonpskov@mail.ru.