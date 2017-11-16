Дмитрий Goblin Пучков: Если ведешь себя как животное, сидишь в «живом уголке», то там тебе и место!

12:11, 18 ноября 2017, ПАИ

В минувшую пятницу, 17 ноября, в Пскове побывал Дмитрий Пучков, более известный как Goblin: автор культовых «гоблинских» кинопереводов, писатель, публицист, блогер. Поводом для визита стала состоявшаяся в краеведческой библиотеке имени Василёва презентация исторических книг «Красный шторм» и «Война на уничтожение», предисловия к которым написал г-н Пучков. В эксклюзивном интервью Псковскому агентству информации Goblin рассказал, какие матерные слова знал в шесть лет, о своем отношении к цензуре в интернете и в кино, о том, почему YouTube не победит телевидение, а Гай Ричи «уже не торт».

«Сайты, где предлагают всех милиционеров или евреев в печках жечь живьем, должны быть закрыты»

- Вы для целого поколения – культовый персонаж. Фильмы в вашем фирменном переводе смотрела как минимуму половина нашей страны. А как у вас вообще возникла идея переводить и озвучивать кино?

- Ну, раньше я вообще служил в милиции. Уволился, надо было чем-то заняться… Тут нужно понимать, что озвучка бывает двух типов. Основную массу фильмов, которых сотни, я просто перевожу. Есть так называемые «смешные переводы». С моей точки зрения – это пародии на плохие переводы, когда сам переводчик не понимает, что говорят по-английски, несет сам какую-то ахинею. Вот и я сам тоже несу ахинею. По большей части кино я просто перевожу, выпускаю во всероссийский прокат.

- Помимо переводов, вы пишите книги, статьи, теперь еще ведете канал на YouTube…

- Ну, я всегда имел графоманские наклонности, - сам себя считаю жизнерадостным графоманом, - а в интернете можно было безнаказанно графоманить, вот и построил себе сайт. Видеоблог – логичное продолжение всего этого. Изначально, еще в 1996 году, когда я начал всем этим заниматься, было уже понятно, как будет развиваться контент: сначала это текст, потом фото, и потом – видео.

- Но работа над переводами у вас все равно основная?

- Поскольку я не занимаюсь цензурой, то в моем переводе все англоязычные фильмы обретают для русского уха чудовищное звучание. В 2014 году Станислав Говорухин пропихнул закон, который запрещает использование нецензурной брани в кино и на телевидении. Вот в принципе это и подрубило мой бизнес. Если раньше, к примеру, мы выпускали по 12 фильмов в год, то в прошлом году только 5, а в этом - вообще один.

- Будут ли у вас новые проекты по озвучке фильмов и сериалов?

- Поступают предложения, но мне все они не интересны. Любой фильм, любой абсолютно, который я озвучиваю, собирает лишних два миллиона долларов. Предлагают разное. Если это мелодрама «Ешь, молись, люби», то я ничего туда не смогу добавить, я переведу также, как и в дубляже.

- Как вы относитесь к цензуре в интернете и практике блокировки сайтов?

- Если эти сайты заняты пиратством, то есть воруют контент у всех и, например, у меня, то, на мой взгляд, такие сайты должны быть закрыты. Ну а если это сайты некоторой экстремистской направленности, где предлагают всех милиционеров или евреев в печках жечь живьем, такие сайты тоже должны быть закрыты, а их владельцы – посажены в тюрьму! Что касается там какой-нибудь политической фигни всякой – то есть рамки, которых любой здравомыслящий человек в речи никогда не допустит.

Рассказы о том, что православные плохие, мусульмане плохие, евреи плохие по каким-то там признакам – ну, если ты ведешь себя, простите, как животное, сидишь в «живом уголке», то там тебе и место, публично вещать такое нельзя. Но, к сожалению, у нас в стране, как известно, «держать и не пущать» - это самое главное, но не всегда эффективное средство. И в ряде обстоятельств надо действовать по-другому.

«Я взрослый человек, и за свои деньги как-то разберусь, что хочу смотреть, а чего не хочу»

- А что насчет цензуры и запретов в кино?

- Категорически не согласен! Все эти запреты сеют западные страны, которые все это вот псевдо-культурное развитие давно прошли. Там выработан ряд мер, например, возрастные рейтинги. У нас вот вместо этого придумали какую-то чушь откровенную. Я считаю, что это категорически неправильно. Я, наверное, взрослый человек, и за свои деньги как-то разберусь, что я хочу смотреть, а чего не хочу.

Знаете, я родился в военном городке в Советском Союзе. Тогда не было никакого американского кино, но все матерные слова я знал уже к шести годам. Там вообще кругом были одни коммунисты. И что во мне изменилось? В 18 лет меня призвали в армию, дали автомат, научили убивать людей, а в 50 лет мне вдруг вот сообщили, что не надо слушать, как ругаются матом. Совсем идиоты, что ли?..

- Вы озвучивали мультсериал «Южный Парк». Почему прекратили работу над этим проектом?

- Мне позвонили с телеканала, предложили перевести и озвучить, я озвучил. Потом позвонили из Министерства культуры, предложили прекратить, и я переводить перестал.

Была одна серия, в которой дети поехали куда-то на соревнования, и в ней была отличная фраза, когда Кайл побежал за мячиком, а комментатор в это время крикнул: «Последний раз я такого прыткого еврея видел в тридцать восьмом в Варшаве!». Вот после этого в Минкульте возмутились. Не все понимают такой юмор, к сожалению.

«Телевизор никуда не денется просто потому, что там гигантские деньги»

- Можете назвать пять лучших, по вашему мнению, фильмов?

- В разном возрасте они разные. Честно, не знаю. Ну, из тех, которые были озвучены мной, это, скорее всего, фильмы Гайя Ричи: «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Рок-н-рольщик». Ну еще, скорее всего, «Плохой Санта» и «Святые из трущоб».

- Кстати, как вам новый фильм Гайя Ричи «Меч короля Артура»?

- Плохой. Внезапно, когда он снял еще первого «Шерлока Холмса», собрал пол миллиарда и про всех уголовников пришлось Ричи сразу забыть, чтобы рубить бабло. Второй «Шерлок Холмс», «Меч короля Артура» - дрянь получается. Идет на сделку с совестью наш Гай Ричи. Только вот он вырвался из лап Мадонны и начал снимать нормальное кино – и тут его бабло задушило! Это досадно…

- Как вы думаете, что будет происходить с телевидением в ближайшие 5-10 лет? Учитывая, что все больше производителей контента, и вы в том числе, «переезжают» на YouTube?..

- Все как было – так и останется. Телевизор – это могучий коммерческий механизм, в рамках которого собирают специалистов, профессионалов, которые качественно изготавливают телевизионный продукт. Никакой видеоблогер ничего подобного сделать не сможет.

Блогер – это микроскопическая нишка по сравнению с телевидением. Иметь коррпункты в различных городах, где шайка корреспондентов по свистку выбегает на съемку - какой блогер себе такое может позволить? Они микрофоны нормальные купить себе не могут, не говоря уже про камеру.

Сейчас это свежеоткрывшийся сегмент, который очень стремительно растет и впечатление создается ровно такое же, как во времена, когда утверждали, что телевидение убьет театр и кино, но что-то вот не убило. Говорили, что электронные книги похоронят бумажные: но нет, вот что-то стоят все тут. Телевизор никуда не денется просто потому, что там гигантская аудитория, деньги, реклама.