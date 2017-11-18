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Общество

Лидия Драгунова: Молодёжи нужна система

Депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова в качестве члена Совета молодых законодателей при Совете Федерации приняла участие в дискуссии по теме «Законодательство и управление в сфере государственной молодёжной политики: федеральный и региональный уровень». Расширенное заседание Совета молодых законодателей состоялось 17 ноября в верхней палате российского парламента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсобрания. 

За 25 лет с начала формирования молодёжной политики в современной России так и не принят документ, определяющий единую государственную систему поддержки молодёжи. Молодые депутаты из регионов выступили в поддержку проекта федерального закона «О молодёжи и государственной молодёжной политике в РФ».

«Молодёжь – это значительная часть населения, молодое поколение должно быть готово взять на себя ответственность за будущее нашей страны. Нам необходимо систематизировать и, наконец, обозначить чёткий правой статус государственной молодёжной политики в Российской Федерации и принять  федеральный закон, – отметила Лилия Драгунова, комментируя прошедшую дискуссию.  – В большинстве субъектов, как и в Псковской области, приняты законы в области молодежной политики, но они имеют существенные различия. Это создаёт трудности в работе и несправедливость в правах молодёжи и мерах поддержки. И пока нет единого документа, чёткости нормативного понимания, нет и ответственности за невыполнение или ускользающее понятия «молодёжная политика». Молодёжи нужна система, обеспечивающая доступное образование, вакансии, программы поддержки молодых семей, молодых предпринимателей. Сегодня молодёжь нуждается не только в  экономической поддержке, но и нравственной, в поддержке формирования внутренних потребностей, пополнении и накоплении знаний».

Члены Совета молодых законодателей предложили развернуть активное обсуждение законопроекта во всех субъектах РФ с участием депутатов разных уровней, представителей исполнительной власти и общественных организаций. 

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