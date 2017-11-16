Новые лекции разработал Псковский музей-заповедник

13:55, 18 ноября 2017, ПАИ

16 ноября состоялось последнее в этом году заседание методического совета Псковского музея-заповедника, на котором были подведены итоги методической работы по разным направлениям музейной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Основным вопросом стал прием новых лекций, подготовленных сотрудниками экскурсионного отдела, исторического отдела, отделов «Мирожский монастырь» и «Псковский кремль». Лекции представлены по следующим темам: «Часовни Пскова – традиции и история», «Улицы Пскова», «Псков в системе ганзейских отношений», «Мечтатель из Витебска. Марк Шагал в собрании Псковской картинной галереи».

После одобрения подготовленного материала методическим советом эти лекции будут включены в состав лекториев, предлагаемых широкому кругу посетителей музейных мероприятий и программ.