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Культура

Новые лекции разработал Псковский музей-заповедник

16 ноября состоялось последнее в этом году заседание методического совета Псковского музея-заповедника, на котором были подведены итоги методической работы по разным направлениям музейной деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении. 

Основным вопросом стал прием новых лекций, подготовленных сотрудниками экскурсионного отдела, исторического отдела, отделов «Мирожский монастырь» и «Псковский кремль». Лекции представлены по следующим темам: «Часовни Пскова – традиции и история», «Улицы Пскова», «Псков в системе ганзейских отношений», «Мечтатель из Витебска. Марк Шагал в собрании Псковской картинной галереи».

После одобрения подготовленного материала методическим советом эти лекции будут включены в состав лекториев, предлагаемых широкому кругу посетителей музейных мероприятий и программ.

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