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Культура

Московский «Контрабас-квартет» выступит в Пушкинских Горах

22 ноября в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» два концерта даст «Контрабас-квартет» из Москвы. 

Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, столичные музыканты известны своими интерактивными программами-играми для дошкольников и учащихся младших классов. Идея создания подобных программ и «Контрабас-квартета», «составленного» из двух семей (две мамы и двое пап), родилась из концертов-игр с собственными детьми и их приятелями. Руководитель коллектива Константин Уваров, лауреат международных конкуров, в недавнем - солист камерного ансамбля «Kremlin» и активно гастролирующий по миру музыкант — многодетный отец, воспитывает четырёх сыновей и дочь. Сейчас в активе «Контрабас-квартета» — семь игровых представлений, ориентированных, в первую очередь, на малышей, а также две программы для взрослых.

«Детский» (13:00) и «взрослый (17:00) концерты будут бесплатными для слушателей. Это подарок всем друзьям заповедника к именинам музея — Михайлову дню. Выступления «Контрабас-квартета» пройдут в Научно-культурном центре музея (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1).

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