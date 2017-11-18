0
15:55
Псковские мотоциклисты отправятся на «Лосиный забег» в январе
10:17
День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября
22:50
Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
21:47
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
20:39
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
19:28
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
17:36
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
Еще новости
Общество

«Дуэль» устроили сотрудники УИС и силовых ведомств Псковской области

Псковский филиал Академии ФСИН России провел научно-практический семинар «Популяризация вида спорта «Практическая стрельба» среди сотрудников УИС и других силовых ведомств Псковского региона». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Соорганизатором мероприятия выступила региональная спортивная общественная организация «Федерация практической стрельбы Псковской области». В семинаре приняли участие представители УФСИН, УМВД, ГУ МЧС, УФССП и Отдела Росгвардии по Псковской области.

Собравшихся приветствовали начальник Псковского филиала Академии ФСИН России полковник внутренней службы Юрий Панин и председатель совета Федерации практической стрельбы Псковской области Андрей Вихарев, которые пожелали всем конструктивного диалога, который поможет сделать работу семинара плодотворной.

В ходе дискуссии обсуждались актуальные вопросы, связанные с быстрым развитием практической стрельбы в России, а также значением этого вида спорта в обучении курсантов, сотрудников силовых ведомств навыкам безопасного обращения с оружием.

Практическая часть семинара прошла на стрельбище, где участники соревновались в выполнении упражнений «Дуэль» из пистолета Макарова и автомата Калашникова. В командном зачете первое и второе место заняли команды СОБРа Отдела Росгвардии по Псковской области. Бронза досталась команде ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

«Практическая стрельба, в первую очередь, формирует навыки квалифицированного и безопасного обращения с оружием, что очень важно для сотрудников всех правоохранительных органов. Такое мероприятие впервые проводится в нашем регионе, и мы надеемся, что оно станет традиционным», – отметил старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки член совета Федерации практической стрельбы Псковской области подполковник внутренней службы Алексей Яковлев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские мотоциклисты отправятся на «Лосиный забег» в январе
18 ноября 2017
Псковские мотоциклисты отправятся на «Лосиный забег» в январе
День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября
18 ноября 2017
День рождения Деда Мороза празднуют россияне 18 ноября
Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
17 ноября 2017
Трасса Санкт-Петербург - Псков отремонтирована на подъезде к Луге
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
17 ноября 2017
Сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО проходит в Петербурге
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
17 ноября 2017
Помещения отдела приема заявителей МФЦ будут отремонтированы в Локне
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
17 ноября 2017
Управление образования возьмёт на контроль ситуацию в псковском центре, где может закрыться кружок авиамоделирования
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
17 ноября 2017
Дождь и южный ветер ожидаются в Псковской области 18 ноября
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»
17 ноября 2017
Великолукский предприниматель претендует на «Народное признание» в номинации «Лидер»

Идет загрузка...