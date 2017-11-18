«Дуэль» устроили сотрудники УИС и силовых ведомств Псковской области

15:17, 18 ноября 2017, ПАИ

Псковский филиал Академии ФСИН России провел научно-практический семинар «Популяризация вида спорта «Практическая стрельба» среди сотрудников УИС и других силовых ведомств Псковского региона». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Соорганизатором мероприятия выступила региональная спортивная общественная организация «Федерация практической стрельбы Псковской области». В семинаре приняли участие представители УФСИН, УМВД, ГУ МЧС, УФССП и Отдела Росгвардии по Псковской области.

Собравшихся приветствовали начальник Псковского филиала Академии ФСИН России полковник внутренней службы Юрий Панин и председатель совета Федерации практической стрельбы Псковской области Андрей Вихарев, которые пожелали всем конструктивного диалога, который поможет сделать работу семинара плодотворной.

В ходе дискуссии обсуждались актуальные вопросы, связанные с быстрым развитием практической стрельбы в России, а также значением этого вида спорта в обучении курсантов, сотрудников силовых ведомств навыкам безопасного обращения с оружием.

Практическая часть семинара прошла на стрельбище, где участники соревновались в выполнении упражнений «Дуэль» из пистолета Макарова и автомата Калашникова. В командном зачете первое и второе место заняли команды СОБРа Отдела Росгвардии по Псковской области. Бронза досталась команде ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области.

«Практическая стрельба, в первую очередь, формирует навыки квалифицированного и безопасного обращения с оружием, что очень важно для сотрудников всех правоохранительных органов. Такое мероприятие впервые проводится в нашем регионе, и мы надеемся, что оно станет традиционным», – отметил старший преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки член совета Федерации практической стрельбы Псковской области подполковник внутренней службы Алексей Яковлев.