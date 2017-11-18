Псковские мотоциклисты отправятся на «Лосиный забег» в январе

15:55, 18 ноября 2017, ПАИ

Псковские мотоциклисты отправятся на «Лосиный забег «ELK RUN» 2018», который состоится 5-7 января в Кингисеппе. Как сообщил Псковскому агентству информации один из байкеров, представители Пскова второй раз примут участие в мотоциклетной пролугке по лесу на новогодних выходных.

На мероприятие, которое впервые было организовано в январе 2017 года, приглашаются владельцы мотоциклов с колясками, класса «эндуро» и квадроциклов. Желающие испытать себя и технику в суровых условиях будут проживать в коттедже или палатках.

5 января состоится заезд и регистрация участников, подготовка техники. На 6 января запланирован сам «Лосиный забег» по лесной трассе рядом с бродом, вечером будут подведены итоги. 7 января - отъезд гостей.