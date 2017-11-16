Пьяный водитель Renault без прав врезался в стоявший Volkswagen в Великих Луках

15:32, 18 ноября 2017, ПАИ

18 ноября в 4:13 в городе Великие Луки на проспекте Гагарина, 88а 25-летний водитель Renault Megane врезался в стоявший Volkswagen Bora. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области,

Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он был лишен водительских прав. В результате столкновения пострадал 26-летний водитель Volkswagen, госпитализация не потребовалась.

Других аварий и угонов за минувшие сутки не зарегистрировано. Сотрудники ГИБДД задержали двух нетрезвых водителей.