В связи неблагоприятным прогнозом МЧС призывает псковских водителей быть крайне осторожными

17:05, 18 ноября 2017, ПАИ

В связи неблагоприятным метеорологическим прогнозом и увеличивающимся количеством дорожно-транспортных происшествий на территории Российской Федерации Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает водителям о необходимости быть крайне осторожными при движении по проезжей части в осенне-зимний период.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления, в настоящее время на дорогах Псковской области явной гололедицы нет. Однако движение по дороге в период перехода суточных температур с плюса на минус обладает своими особенностями. Необходимо учитывать, что коэффициент сцепления колес с дорогой на мокром асфальтобетонном покрытии по сравнению с сухим снижается в 1,5-2 раза. Автомобилистам следует быть внимательными, удерживать дистанцию, соблюдать скоростной режим, четко следовать дорожным знакам, особенно на опасных участках дорог. Повышенную осторожность следует проявлять на пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления людей на проезжей части.

Необходимо помнить, что даже чистый асфальт таит серьезные угрозы для водителя. В осенне-зимний период он может быть покрыт незаметной и очень тонкой пленкой льда. Поэтому в любом случае для торможения требуется большее расстояние, чем в теплый сезон. В это время на дороге следует периодически притормаживать для контроля сцепления шин с дорогой.

В осенне-зимнее время световой день короче, пэтому водителю приходится чаще пользоваться светом фар. "Строго соблюдайте правила дорожного движения, но не ослепляйте друг друга на разъездах, переключайте фары на ближний свет", - призвали в МЧС.

При движении автомобиля в дождь и снег нужно помнить, что уменьшается обзорность, поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего стекла. Увеличивается тормозной путь, что повышает общую опасность движения.

При движении на подъем выбирать надо такую передачу, чтобы не пришлось переключаться до полного завершения подъема. При спуске не выжимать сцепления, вести автомобиль на передаче, плавно притормаживая.

Предельно внимательными просят быть водителей большегрузных транспортных средств, которым необходимо учитывать затрудненные условия движения: наледь на дорогах и плохую видимость.

Не следует выезжать на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое управление, шины, приборы освещения - залог безопасности на дороге.

Если в дороге случилась беда, необходимо воспользоваться современными средствами связи – это значительно ускорит время реагирования спасательных подразделений. При обращении к спасателям следует указать местонахождение, особые приметы местности, количество человек в автомашине, возраст, есть ли больные, дети, обязательно сообщить контактные телефоны свои и близких. Принять меры к экономии заряда батареи. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает, что обратиться за помощью можно круглосуточно по телефонам «101» или «112».