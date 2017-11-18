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Общество

Российские десантники поборются за чемпионский титул по армейскому рукопашному бою

В ноябре в Рязани состоится Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Состязание будет проводиться среди сильнейших команд и спортсменов Вооруженных Сил России. Непосредственное руководство их проведением будет осуществлять Управление физической подготовки ВС РФ. В рукопашных схватках примут участие команды от родов, видов войск, военных округов и Военного института физической культуры Министерства обороны.

Основная программа состязаний пройдет в период с 24 по 26 ноября. Предусматривается проведение мандатной комиссии, взвешивания, жеребьевки, предварительных и финальных поединков. В Кубке ВС РФ будут принимать участие мужчины от 18 лет и старше в семи весовых категориях от 60 до 85 килограммов и выше. Бороться за главный приз спортсмены-рукопашники будут по правилам армейского рукопашного боя.

Порядковый номер каждого спортсмена будет определяться во время взвешивания.

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