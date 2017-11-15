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Спорт

Юные псковичи и «Ночные волки» присоединились к акции «Пристегнись, Россия!»

Первыми участниками Всероссийской акции «Пристегнись, Россия!» стали юные участники 2-го регионального открытого первенства по боксу, который проходит сегодня в городе Пскове, и представители регионального отделения «Ночные волки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Официальныйй старт акции по пропаганде безопасности дорожного движения «Пристегнись, Россия!» будет дан 19 ноября. Данная акция направлена на снижение тяжести последствий от ДТП, популяризацию использования пассивных средств защиты - ремней безопасности и детских удерживающих устройств водителями и пассажирами транспортных средств.

Областная Госавтоинспекция предлагает горожанам стать участниками акции, разместив на своих станицах социальных сетей в Интернете селфи и фотографии себя и своих близких, позаботившихся о своей безопасности, правильно осуществляющих поездки в салоне легковых автомобилей, пристегнувшись ремнями безопасности, а детей – в детских удерживающих устройствах, с хэштегом #ПРИСТЕГНИСЬРОССИЯ#ПСКОВ.

Акция продлится до конца года.

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