Псковская наркоманка лишилась родительских прав

17:58, 18 ноября 2017, ПАИ

Псковский районный суд вынес решение о лишении местной жительницы, которая уклонилась от воспитания своей несовершеннолетней дочери, родительских прав. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебных заседаний установлено, что мать не интересовалась жизнью, развитием и здоровьем своей дочери. Исходя из материалов дела, ответчик устранилась от воспитания и материального содержания ребенка, попытки установить связь не предпринимала и её развитием не интересовалась.

Более того, с июля 2016 года женщина состояла на профилактическом учете у врача-нарколога ввиду наличия зависимости от наркотических средств, что также является основанием, предусмотренным статьей 69 Семейного кодекса РФ, для лишения родительских прав.