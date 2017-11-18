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Общество

Нарушения при обороте наркотических средств обнаружены в псковской психиатрической больнице

Прокуратура Псковского района совместно со специалистом отделения по контролю в сфере легального оборота, по борьбе с легализацией наркодоходов УКОН полиции УМВД России по региону выявила в областной психиатрической больнице №1 нарушения законодательства в сфере здравоохранения в части соблюдения правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, проведенная проверка показала, что в данном медицинском учреждении предметно-количественный учет лекарственных средств для медицинского применения не соответствует предъявляемым требованиям федерального законодательства. Обозначенные нарушения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ свидетельствуют о том, что учреждение не соблюдает права граждан в сфере охраны здоровья.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес главного врача ГБУЗ Псковской области «Псковская областная психиатрическая больница №1» представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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