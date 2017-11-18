4 года проведёт в колонии строгого режима псковский вор-рецидивист

18:04, 18 ноября 2017, ПАИ

46-летний житель Псковского района признан виновным в совершении 8 преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущество с незаконным проникновением в жилое помещение). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В суде установлено, что в период с мая по август мужчина находил дачные дома, в которых редко появляются владельцы, после чего в вечернее время приезжал к дому на велосипеде и, вскрыв окно, проникал в жилое помещение. Оттуда он совершал хищение личных вещей граждан, в том числе и продукты питания.

Ранее данный гражданин был неоднократно судим за имущественные преступления. С учетом позиции государственного обвинителя, а также того обстоятельства, что осужденный до судебного разбирательства содержался под стражей, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима.