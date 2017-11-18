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За повторную езду в нетрезвом виде уроженец Локни отправится на исправительные работы

Уроженец Локни, ранее подвергнутый административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования, предстал перед судом за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В суде установлено, что 8 августа мужчина, находясь в состоянии опьянения в деревне Родина Псковского района, около 22:55 сел на водительское сиденье автомобиля «Ауди 80», запустил двигатель и начал движение. В 23:10 около дома № 5 по улице Юбилейной его остановили сотрудники ГИБДД. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишения права управления всеми видами транспортных средств сроком 3 года.

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