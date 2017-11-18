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Скончался один из основателей AC/DC Малькольм Янг

Один из основателей австралийской рок-группы AC/DC Малькольм Янг скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на официальную страницу коллектива в Facebook.

По словам авторов заявления, Малкольм Янг «с огромной самоотдачей и приверженностью был движущей силой группы», автором песен AC/DC, «перфекционистом и уникальным человеком». Он был ритм-гитаристом коллектива. 

Малькольм Янг и его младший брат Ангус основали AC/DC в 1973 году. В апреле 2014 года из-за проблем со здоровьем М. Янг прекратил участие в группе, его заменил племянник Стиви Янг. В сентябре 2014 года семья музыканта подтвердила, что он страдает от деменции — болезни мозга, вызывающей нарушения памяти и мыслительной функции

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