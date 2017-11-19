Международный мужской день празднуется 19 ноября

09:06, 19 ноября 2017, ПАИ

Сегодня, 19 ноября, празднуется Международный мужской день (International Men's Day, IMD). Об этом сообщает портал calend.ru.

Впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго — островного государства в южной части Карибского моря, состоящего из двух крупных островов. Впоследствии этот праздник нашел поддержку в других странах Карибского бассейна, Австралии, Северной Америки, Азии, Европы и в Организации Объединенных Наций.

Идея проведения подобного праздника звучала еще в 1960-х годах, когда появились предложения отмечать Международный мужской день 23 февраля — по аналогии с Международным женским днем, отмечаемым 8 марта. Однако долгие 30 лет дальше предложений дело не шло. Лишь в начале 1990-х годов по инициативе профессора Томаса Оастера, руководившего центром мужских исследований при университете города Миссури-Канзас, в США прошли незначительные мероприятия в феврале. Инициатором сегодняшнего Международного мужского дня стал доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который подчеркнет положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения доктор Тилуксингх выбрал 19 ноября — день рождения собственного отца, который, по его словам, был отличным примером для подражания.

И на сегодняшний день этот праздник отмечают в более чем 50 странах мира: Австралии, Австрии, Великобритании, Венгрии, Гане, Израиле, Индии, Ирландии, Италии, Канаде, Китае, Норвегии, Пакистане, России, США, Сингапуре, Тринидад и Тобаго, ЮАР, Ямайке и других.