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Общество

Полиция продолжает разыскивать пропавшую в лесу жительницу Псковского района

Полиция продолжает розыск пропавшей жительницы Псковского района, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ОМВД России по Псковскому району устанавливает местонахождение пропавшей без вести Татьяны Березовской, 1959 года рождения. По имеющимся данным, 21 августа около 15:00 она ушла из дома в деревне Торошино Псковского района в лес за ягодами и не вернулась.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые,  темно-русые  с сединой, глаза карие.

Была одета в платок с изображением красных роз, короткий коричневый пиджак на пуговицах, длинную черную юбку ниже колена и в короткие резиновые сапоги черного цвета. При себе у Березовской имелось черное пластмассовое ведро.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Татьяны Березовской, обратиться в ОМВД России по Псковскому району по  телефонам: 8(8112): 676-844, 676-874, 676-851, 676-872  или  02.

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