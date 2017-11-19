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Титул «Мисс мира-2017» завоевала представительница Индии

Титул «Мисс мира-2017» завоевала представительница Индии Мануши Чхиллар. Конкурс прошел в городе Санья в Китае. Об этом сообщает Afisha Daily.

Первой вице-мисс стала Андреа Месу из Мексики, третью строчку после победительницы заняла англичанка Стефани Хилл. Россиянка, победившая в конкурсе «Мисс России-2017», Полина Попова также вошла в десятку финалистов. Всего за корону «Мисс мира-2017» боролись 40 девушек.

«Мисс мира» позиционируется как «международный конкурс красоты». Он ежегодно проходит с 1951 года. В прошлом году победу в конкурсе одержала представительница Пуэрто-Рико Стефани Дель Валле.

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