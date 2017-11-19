Михаил Ведерников и глава ФНС России обсудили вопросы налоговой политики Псковской области

10:57, 19 ноября 2017, ПАИ

В Москве, в рамках рабочей встречи, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников обсудил с руководителем Федеральной налоговой службы РФ Михаилом Мишустиным вопросы налоговой политики региона и дополнительные меры, направленные на обеспечение налоговых поступлений в бюджет. Об этом врио губернатора сообщает на своей странице в соцсети Инстаграм.

В частности, в ходе встречи речь шла о преодолении неблагоприятной финансово-экономической ситуации, сложившейся на крупнейшем автотранспортном предприятии региона «Псковпассажиравтотранс» и ОАО «Псковавиа». Михаил Ведерников обозначил социальную значимость обеих компаний и заинтересованность областных властей в их сохранении и дальнейшем развитии. По его словам, по трем межрайонным больницам Псковской области (Псковской, Островской и Опочетской) и ряду предприятий ЖКХ, прорабатываются меры по погашению долговых обязательств.

«В целях совершенствования правового регулирования в сфере налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налога предложил внести изменения в Налоговый кодекс РФ в части изменения срока уплаты местных налогов с 1 декабря на 1 октября, что должно позитивно сказаться на сбалансированности муниципальных бюджетов», - отметил в записи Михаил Ведерников.