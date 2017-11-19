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Общество

Росгвардейцы поздравили ветерана псковской вневедомственной охраны с 80-летием

Врио начальника межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» майор полиции Юрий Виноградов поздравил с 80-летием ветерана вневедомственной охраны, старшину милиции в отставке Василия Герасимова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения Росгвардии по Псковской области.

Как рассказали в ведомстве, за время службы Василий Герасимов охранял высших должностных лиц государства. Во время работы во вневедомственной охране был командиром отделения, которое славилось «безукоризненным исполнением должностных обязанностей и высокой дисциплиной».

«Руководство вневедомственной охраны Росгвардии уделяет особое внимание тому вкладу, который привнесли ветераны нашей службы и тем традициям, которые они закладывали годами. Юрий Виноградов сердечно поздравил Василия Герасимова с такой замечательной датой, вручил ценные подарки и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни», - добавили в ведомстве.

 

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