Ученые доказали, что владельцы собак живут дольше других

12:05, 19 ноября 2017, ПАИ

Группа шведских ученых из Уппсальского университета в результате исследования пришла к выводу, что владельцы собак реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями и таким образом живут дольше, чем люди, у которых собак нет.

Как пишет Afisha Daily, специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья 3,4 млн шведов за последние двенадцать лет. Участников разделили на две группы - владельцев собак и тех, у кого их нет. Так, у собачников на 23% ниже риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно докладу, собаки предоставляют своим хозяевам так называемую социальную поддержку, мотивируя их к физической активности (вероятно, речь идет о прогулках).

Специалисты отмечают снижение риска смертности у одиноких владельцев собак. В этом случае риск преждевременной смерти ниже на 33% по сравнению с одинокими людьми, у которых нет питомцев. Как считают исследователи, собаки помогают владельцам справляться со стрессом, социальной изоляцией, депрессией и одиночеством.

«Наше исследование не может служить доказательством причинного влияния собак на сердечно-сосудистые заболевания», — резюмируют они.