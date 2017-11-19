Ученые: Воспитательные шлепки ухудшают поведение детей

12:49, 19 ноября 2017, ПАИ

Физические наказания за плохое поведение негативно влияет на поведение детей. Об этом свидетельствует новое исследование Ассоциации психологической науки США.

Как передает N+1, в исследовании принимали участие родители 12 112 детей. В итоге было сформировано две группы матерей (преимущественно все респонденты были женщинами): в первую вошли те, кто шлепал своих детей за плохое поведение хотя бы раз, во вторую — родители, которые никогда не проявляли физической силы в отношении своих детей. Согласно результатам, 9,5 тысяч матерей сообщили о применении физической силы к своим детям.

Затем ученые опросили учителей о поведении этих детей в возрасте шести и восьми лет и скоррелировали полученные данные с их поведением в пятилетнем возрасте. Результаты показали, что дети, которых шлепали в возрасте пяти лет, к шести годам проявляют больше проблем в поведении, чем дети, чьи матери не применяли к ним физическую силу.

Та же тенденция сохраняется и к восьми годам. Дети, которых физически наказывали, были склонны к агрессии в отношении сверстников и другим поведенческим проблемам.