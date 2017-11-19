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Страна и мир

Названы самые опасные для туризма страны

Международная медицинская компания International SOS составила карту мира, основанную на рисках, с которыми могут столкнуться туристы во время поездки. Все страны разделены от «очень опасных» до стран с «незначительным» риском. При составлении карты учитывалась информация о безопасности внутри страны, ее медицинском обслуживании и состоянии дорог.

Как пишет Afisha Daily, вся Западная Европа, США, Канада и Австралия отмечены как безопасные зоны для туристов. Россия, Китай, Бразилия и Аргентина, согласно карте, считаются странами с переменными рисками. Украина, Молдавия, Румыния, Сербия, Болгария, Македония, Словакия, Белоруссия и другие страны Восточной Европы попали в списки со средним уровнем безопасности.

Наиболее опасными странами и регионами для туризма являются Сирия, Афганистан, Йемен, Ливия, Дарфур, Сомали, Южный Судан, Гао, Тимбукту и Кидалские районы Мали.

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