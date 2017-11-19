NASA показало изменения Земли за 20 лет

13:16, 19 ноября 2017, ПАИ

NASA опубликовало анимационный ролик о последствиях изменения климата за минувшие 20 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказали создатели, при монтаже ролика были использованы спутниковые снимки, самые ранние из которых были сделаны в 1997 году.

На видео демонстрируется, как менялся размер ледников и снежных покровов на Земле. Так, из-за повышения температуры Арктика за 20 лет стала более зеленой, а в некоторых местах планеты образовались "биологические пустоты".