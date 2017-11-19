Рейтинг самых надежных автомобилей в Европе составили эксперты

13:39, 19 ноября 2017, ПАИ

Немецкие исследователи признали самым надежным автомобилем Mercedes-Benz SLK. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты рейтинга надежности легковых автомобилей Немецкой Ассоциация технического надзора (TUV).

Эксперты основывались на данных 10 млн осмотров автомобилей, которые проводились с июля прошлого года по июнь 2017 года. На втором месте рейтинга оказался Volkswagen Golf Sportsvan, далее следуют Mercedes B-класса, Mercedes GLK и Mazda 2.

Среди машин возрастом от 4 до 5 лет лидерами стали Mercedes-Benz B-класса, Porsche 911, Mazda CX-5 и Audi Q5. В числе автомобилей возрастом 6-7 лет самыми беспроблемными оказались Porsche 911, Audi Q5 и TT, Honda CR-V и Mazda 3. Лидером среди более старых машин стал также Porsche 911.