Ах, как хочется вернуться

13:32, 20 ноября 2017, ПАИ

Пока супергерои из вселенной DC в очередной раз спасают мир, в кинозалах по соседству идет криминальная комедия Джорджа Клуни под названием «Субурбикон». Муслим Камалов крайне рекомендует не пропустить эту изобретательную и достойную ленту голливудского актера, которая уже успела получить награду на Венецианском кинофестивале.

Послевоенная ламповая Америка конца 1950-х. В маленьком, практически сказочном городке под названием Субурбикон, все прекрасно: на крыши одноэтажных домиков-клонов вечно светит солнце, все лужайки ровно подстрижены, а приветливый почтальон с улыбкой до ушей разносит газетки и счета. Мальчик Ники (Ноа Джуп) живет в безобидной семье Лоджей: папа-менеджер Гарднер (Мэтт Дэймон), мама-инвалид Роуз (Джулианна Мур), а вместе с ними ютится и тетя - сестра-близнец Роуз, Маргарет. Однажды ночью к семейке врывается парочка грабителей. Особых условий они не ставят, лишь немного издеваются, но в итоге этой странной заварухи погибает бедняжка Роуз.

Уже, наверное, стоит признать, что какие-то неведомые высшие силы в один прекрасный момент решили свести Джорджа Клуни с братьями Коэн. То, что яркими искрами вылетает из голов этого, без преувеличения, талантливейшего творческого братского тандема, только с первого взгляда может показаться вторсырьем. На самом же деле – на выходе мы всегда получаем истинное и неподдельное интеллектуальное (визуальное уже по дефолту) наслаждение от их картин. Подтверждением тому служит прошлогодний «Да здравствует Цезарь!», где Клуни сходу доказал братьям, что, во-первых, в его старых пороховницах еще залежался порох, а во-вторых, – что ему легко можно доверить роль написанного Коэнами несуразного голливудского актера, с которой он отлично справился.

Теперь Клуни понадобилось непременно доказать и другое: что его режиссерский талант также никуда не улетучился. Тот факт, что некогда секс-символ Голливуда снял с 2002 года аж шесть фильмов и был продюсером еще нескольких, а не только оттачивал свое актерское мастерство, наверняка станет для многих неожиданным сюрпризом. И вот счастливой «семеркой» в этом списке стал «Субурбикон». Секрет успеха заключается в том, что Коэнам нужно было около 30 лет назад написать безупречный сценарий, получить отказ в производстве и добросовестно закинуть нереализованный фильм в шкаф – до лучших времен. А Клуни понадобилось лишь сдуть пыль со страниц, взять в команду лучших, но не полностью еще заезженных актеров и напомнить всем о коэновской классике.

«Субурбикон» в первую очередь притягивает своей историей и, конечно же, тем, как и кем именно она рассказана. Если отбросить временные рамки и некоторые детали сюжета, то можно сказать, что на большие экраны вернулся старый добрый полнометражный «Фарго». Поговаривают даже, что именно сценарий «Субурбикона» лег в основу этого знаменитого фильма Коэнов. Но все же, этот скрипт братьев заметно отличается от зимнего криминального приключения. Джордж Клуни чувствует этот темп и усердно старается соответствовать стилистике Коэнов, что, в прочем, ему удается на ура. Камерность истории здесь идеально подчеркнута «райским» городком, где существует всего несколько локаций. Сам городок и его жители словно выползли из мира Looney Tunes, а по окрестностям разве что не раздается трек «Mr. Sandman, bring me a dream». Клуни не забыл и про коэновский излюбленный стиль «история в истории», отчего картина приобретает чуть больший размах, а внезапные повороты сюжета могут заставить зрителя в прямом смысле грызть ногти.

Фоновый лейтмотив, – расовая интеграция, - да и в прочем сам расизм, чего скрывать, выглядит у Клуни слегка толстовато. Надо признать, что очередные «громкие высказывания» каждого третьего режиссера о несовершенстве общества уже близки к тому, чтобы начать утомлять. Но Коэны не были бы Коэнами, если бы не развернули на фоне всего этого незаметный другим бытовой семейный заговор, который просто вышел из-под контроля. Джордж Клуни превосходно сумел удержать синхронность двух историй. В результате целостность картины не страдает, а вечный посыл о том, что идеального мира не существует, а собственные безобидные с виду родственники могут оказаться куда более жестокими злодеями, чем самый гнусный уголовник, - все это идеально контрастирует с темой критики расизма.

К каждому персонажу изобретательного коэновского сценария Клуни также идеально подбирает и актеров. Здесь в очередной раз можно убедиться, что Мэтту Дэймону превосходно удаются обычные семейные офисные планктоны, а не только спецагенты, а Джулианна Мур - прекрасна в образе идиллической домохозяйки. Но Оскар Айзек, – постоянный гость некоторых коэновских фильмов, - здесь за 20 минут способен затмить остальных. И конечно, все они органично соседствуют друг с другом. Режиссер также превосходно визуально исполняет прием, с помощью которого зрителю первому становятся известны исходы некоторых сцен – ни один эпизод Коэны не прописывают просто так, а каждое действие главного или второстепенного героя всегда четко мотивировано.

Да, можно сказать, что Клуни с Коэнами немного играют в «Субурбиконе» в классическое морализаторство, где каждого в итоге ждет расплата, но картина, по большому счету, от этого ничуть не страдает. В очередной раз Коэны с наслаждением заявляют, что про «American dream» уже стоит всем позабыть и оставить в прошлом, а лучше почаще проверять, кто обитает в соседнем доме.