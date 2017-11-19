Депутат предложил показывать иностранные фильмы на телевидении только в оригинале

14:08, 19 ноября 2017, ПАИ

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить показывать на российском телевидении дублированные фильмы и программы. Соответствующее обращение он направил главе Министерства образования и науки России Ольге Васильевой, сообщает Лента.ру.

По словам Петрова, все фильмы и передачи должны транслироваться только с оригинальной звуковой дорожкой, но с русскими субтитрами. Таким образом телевидение получит образовательную функцию, а у россиян появится стимул изучать иностранные языки.

«В некоторых странах, в частности в странах Скандинавии, существует успешная практика по популяризации и стимулированию населения к изучению языков: телевизионные фильмы и сериалы иностранного производства, в том числе детские, как правило, англоязычные, транслируются в общем эфире без какого-либо дублированного перевода, но с субтитрами на родном языке», — пояснил депутат.

Петров также добавил, что если инициативу одобрят, он приступит к разработке необходимых правовых и законодательных актов для внедрения ее в жизнь.