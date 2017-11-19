Британские СМИ заявили о планах России «оккупировать Луну»
Британские СМИ получили якобы засекреченную информацию о намерениях России колонизировать Луну, чтобы стать сверхдержавой. О таких планах рассказало британское издание Daily Express.
По его мнению, российские власти намерены отправить автоматическую космическую станцию «Луна-25» с главной целью разведки ресурсов.
«Путин поручил осуществить посадку на Луну в течение ближайших 15 лет», — говорится в материале издания.
Отмечается, что на космическую миссию планируется выделить более двух миллиардов рублей. Аппарат, который полетит для «оккупации» Луны, по данным СМИ, будет осуществлять сбор и передачу на Землю информации.