«Король и Шут» создадут голограмму Михаила Горшенева для участия в летних концертах

15:10, 19 ноября 2017, ПАИ

Группа «Король и Шут» планирует летом провести несколько концертов с использованием голограммы Михаила Горшенева, который был лидером группы. Об этом сообщает телеканал «360».

Концерты, посвященные тридцатилетию коллектива и пятилетию со дня смерти Михаила Горшенева пройдут в Москве и Петербурге. Вокалист группы Андрей Князев рассказал, что подготовка к концертам уже началась. «Сейчас я уже анализирую программу, которую мы будем делать», — отметил он.

Пресс-секретарь «Короля и Шута» Николай Свириденко уточнил изданию, что для создания голограммы Горшенева используются архивные фотографии, видео и аудио с музыкантом.

«Есть ряд аудио- и видеозаписей достаточно поздних выступлений Михаила Горшенева, которые нигде не публиковались. С использованием этих записей будет создана голограмма, которая будет присовокуплена к исполнению живых музыкантов. Пока это на стадии технологической разработки, однако есть представление, как это должно выглядеть», — заявил Николай Свириденко.

Михаил Горшенев умер в июле 2013 года в возрасте 39 лет. Смерть Горшенева наступила от токсической с развитием острой миокардиальной недостаточности на фоне употребления алкогольных напитков и наркотического вещества — морфина.