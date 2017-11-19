Мокрый снег и до +4 градусов тепла обещают псковичам в понедельник

15:59, 19 ноября 2017, ПАИ

20 ноября на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, облачная погода с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде снега, мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть южного направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит -3…+2 градусов, днем: -1…+4.

Атмосферное давление будет низким.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.