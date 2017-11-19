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Страна и мир

Фильм «Крым» получил награду за «популяризацию» и «сохранение» истории

Фильм Алексея Пиманова «Крым» получил премию за заслуги «в изучении, сохранении и популяризации истории» на ​Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Фильм Алексея Пиманова повествует о любви журналистки из Киева и жителя Севастополя, его события разворачиваются весной 2014 года. Премию кинокартине присудило Российское военно-историческое общество (РВИО), которое возглавляет министр культуры Владимир Мединский.

Награждение состоялось 18 ноября. На церемонии присутствовали Владимир Мединский, его отец Ростислав Мединский, скульптор Зураб Церетели, шахматист Анатолий Карпов и другие, уточняет «Фонтанка».

Научный директор РВИО Михаил Мягков заявил, «фильм сделан с любовью к России и ко всему русскому миру».

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