За поедание банана в клипе египетскую певицу арестовала полиция

17:13, 19 ноября 2017, ПАИ

В Египте полиция арестовала поп-певицу Shyma по подозрению в «разжигании разврата» за клип, в котором исполнительница танцует в нижнем белье и ест банан. Об этом сообщает Al Arabiya.

Решение об аресте певицы было принято после многочисленных жалоб граждан. На видео исполнительница в роли учительницы танцует в нижнем белье на фоне доски с надписью «класс 69», ест банан и облизывает яблоко, в то время как на нее смотрят мужчины.

Клип можно посмотреть тут.