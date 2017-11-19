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Страна и мир

За поедание банана в клипе египетскую певицу арестовала полиция

В Египте полиция арестовала поп-певицу Shyma по подозрению в «разжигании разврата» за клип, в котором исполнительница танцует в нижнем белье и ест банан. Об этом сообщает Al Arabiya.

Решение об аресте певицы было принято после многочисленных жалоб граждан. На видео исполнительница в роли учительницы танцует в нижнем белье на фоне доски с надписью «класс 69», ест банан и облизывает яблоко, в то время как на нее смотрят мужчины.

Клип можно посмотреть тут

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