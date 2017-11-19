За сутки болельщики раскупили все билеты первого этапа продаж на ЧМ-2018

16:20, 19 ноября 2017, ПАИ

Болельщикам со всего мира понадобилось 24 часа, чтобы выкупить почти 160 тысяч билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, которые планировалось реализовать за полторы недели, сообщаетсяна сайте FIFA.

Как пишет Afisha Daily, за сутки было реализовано 98% всех билетов, оставшиеся 2% относятся к лимитированной серии, предназначенной для особой категории лиц: людей с инвалидностью, маломобильных лиц и лиц с избыточным весом. Отметим, что на этот раз в продажу поступили билеты только первых трех категорий. Билеты четвертой, самой дешевой и предназначенной для резидентов РФ категории, поступят в продажу только с 5 декабря.

По данным ФИФА, 51% всех билетов во второй части первого этапа продаж приобрели граждане России, остальные 49% — иностранные болельщики. Наиболее активны фанаты из Аргентины, Мексики, США (сборная США не вышла на ЧМ-2018), Бразилии, Колумбии, Китая (сборная Китая не вышла на ЧМ-2018), Австралии, Германии и Индии (сборная Индии не вышла на ЧМ-2018).

Этап продаж в режиме живой очереди, начавшийся 16 ноября, завершится 28 ноября. Позднее пройдут еще два этапа продаж билетов трех первых категорий.