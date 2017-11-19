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Страна и мир

Винодельня из фильма «Он вам не Димон» начала поставки в Россию

Тосканская винодельческая компания Fattoria della Aiola отправила первую поставку вин в Россию, сообщают «Ведомости». В партию вошли 500 бутылок трех вин — Bianco dellʼAiola за 1360 рублей, Logaiolo за 1800 рублей и Chianti Classico Aiola за 1720 рублей.

Отмечается, что для свободной продажи будут доступны не более 100 бутылок, поскольку остальная партия уже зарезервирована покупателями. По словам члена директоров винодельни Натальи Мейлунас, вина Fattoria della Aiola не рассчитаны для продажи в массовых торговых сетях и будут представлены в ресторанах, винотеках и винных бутиках.

Широкую известность винодельня Fattoria della Aiola получила после выхода фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)«Он вам не Димон» про премьер-министра Дмитрия Медведа. В фильме утверждалось, что компания принадлежит Илье Елисееву, зампреду правления Газпромбанка и однокурснику Медведева. По данным ФБК, Елисеев владел несколькими активами компании в интересах Медведева.

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