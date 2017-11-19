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Джордж Клуни снимет сериал по роману «Уловка 22»

Джордж Клуни назначен режиссером телесериала «Уловка 22», адаптации одноименного романа Джозефа Хеллера, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий проекта, состоящего из шести эпизодов, для Paramount Television и Anonymous Content написали Люк Дэвис («Лев») и Дэвид Мишо («Машина войны»). Какой телеканал получит право показывать сериал — неизвестно.

Клуни в «Уловке 22» сыграет полковника Кэткарта, исполнители других ролей пока не определены. Актер также при поддержке Мишо, Дэвиса и Гранта Хеслова («Операция «Арго», «Доброй ночи и удачи») примет участие в продюсировании сериала. Ожидается, что сериал выйдет на экраны не раньше 2019 года.

Сериал Клуни станет уже второй экранизацией «Уловки 22» после одноименного фильма, снятого Майком Николсом в 1970 году. Уже через три года предпринимались попытки снять новый фильм, однако проект был закрыт на стадии съемок.

Роман «Уловка 22» Джозефа Хеллера был опубликован в 1961 году. Главный герой произведения — пилот бомбардировочного полка ВВС США, капитан Йоссариан, который теряет весь свой экипаж на территории Италии. После трагедии он пытается уйти с войны и вернуться домой, притворившись сумасшедшим.

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