Джордж Клуни снимет сериал по роману «Уловка 22»

17:57, 19 ноября 2017, ПАИ

Джордж Клуни назначен режиссером телесериала «Уловка 22», адаптации одноименного романа Джозефа Хеллера, сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарий проекта, состоящего из шести эпизодов, для Paramount Television и Anonymous Content написали Люк Дэвис («Лев») и Дэвид Мишо («Машина войны»). Какой телеканал получит право показывать сериал — неизвестно.

Клуни в «Уловке 22» сыграет полковника Кэткарта, исполнители других ролей пока не определены. Актер также при поддержке Мишо, Дэвиса и Гранта Хеслова («Операция «Арго», «Доброй ночи и удачи») примет участие в продюсировании сериала. Ожидается, что сериал выйдет на экраны не раньше 2019 года.

Сериал Клуни станет уже второй экранизацией «Уловки 22» после одноименного фильма, снятого Майком Николсом в 1970 году. Уже через три года предпринимались попытки снять новый фильм, однако проект был закрыт на стадии съемок.

Роман «Уловка 22» Джозефа Хеллера был опубликован в 1961 году. Главный герой произведения — пилот бомбардировочного полка ВВС США, капитан Йоссариан, который теряет весь свой экипаж на территории Италии. После трагедии он пытается уйти с войны и вернуться домой, притворившись сумасшедшим.