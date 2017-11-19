Профилактический рейд провели сотрудники псковского МЧС в Пустошке
19 ноября в Пустошке сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам провел профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В ходе рейда осуществлен обход жилых домов, проинструктировано 15 человек, распространено 15 листовок, а также проведены индивидуальные беседы.
В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории Пустошкинского района и рассмотрены основные причины пожаров и гибели людей с наступлением осеннее-зимнего пожароопасного сезона.