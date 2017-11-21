Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%

09:01, 20 ноября 2017, ПАИ

Доля однокомнатных квартир в многоквартирных домах с более чем 50 до 40%, для нового жилья появится правило «один человек — одна комната», а высота потолков увеличится, пишет газета «Известия» со ссылкой на наработки Минстроя и АИЖК по стандарту, которые скоро оформятся в рекомендации к застройщикам и муниципалитетам России.

За счет пересмотра соотношения однокомнатных квартир с более чем 50 до 40% увеличится разнообразие вариантов планировок. Другие предлагаемые правила — по комнате на человека, увеличение потолков на 30 см до 2,8 м, норма расстояния до ближайшей школы в 200 м.

Минстрой и АИЖК запустили конкурс по отбору новых типовых проектов массовой застройки в октябре. Главная его цель — создать новый стандарт жилья: разнообразный, удобный, удовлетворяющий потребности современного человека и соответствующий международным требованиям ОЭСР и ООН-Хабитат (программа по содействию устойчивому развитию населенных пунктов).