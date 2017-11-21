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Общество

За упрощение раздела имущества при разводе выступила Общественная палата

Общественная палата РФ выступила за внесение в Семейный кодекс поправок, упрощающих раздел имущества между бывшими супругами. Такие рекомендации палата направила в Государственную Думу РФ, пишет газета «Известия».

В Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) предлагается указывать, что объект находится в совместном пользовании, чтобы при разводе один из супругов не смог продать его без согласия второго. Это также поможет покупателям исключить риски с оспариванием сделок.

Помимо этого, бизнес-активы, принадлежащие одному из супругов, не будут делиться. Вместо этого «вторая половинка» получит компенсацию, определяемую судом исходя из потребностей.

Во время развода могут оспариваться и положения брачного контракта, если их сочтут несправедливыми.

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