Федотов день наступил по народному календарю

10:28, 20 ноября 2017, ПАИ

20 ноября отмечается Федотов день, сообщает calend.ru. День получил свое название в честь одного из святых мучеников, память которых Русская православная церковь отмечает в эту дату.

Феодот был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в III веке в Мелитине. Феодота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и принуждали отречься от убеждений. Христиане остались стойкими к убеждениям и угрозам, и их обезглавили.

На Федота (Феодота) крестьянки в российских деревнях начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем женского рукоделия.

В это время на реках и озерах вставал лед. Люди подмечали: «Федот лед ведет». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал начало подледной рыбной ловли и начало путешествий по заледеневшим рекам. «Реки льдом покрылись — зимние дороги открылись», — говорили люди. В это же время начинался гололед, и ходить нужно было осторожно. «Федот лед на лоб наведет», — шутили по этому поводу.

По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это предвещало, что следующее лето будет хлебным. Детям в этот день загадывали загадки про лед. Например, такие: «Текло-текло — и легло под стекло»; «В огне не горит, в воде не тонет»; «Я вода, да по воде и плаваю».