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Пскович отравился угарным газом из-за курения в доме

19 ноября в 16:18 Пскове на улице Черняховского в двухэтажном многоквартирном доме в двухкомнатной квартире огонь повредил постельные принадлежности в комнате, образовался прогар в полу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 33-летний хозяин квартиры доставлен в больницу с отравлением угарным газом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

18 ноября в 17:06 в Псковском районе в деревне Верхолино в  жилом доме выгорела комната, огонь повредил кровлю. Причиной пожара оказалось нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В 16:11 по той же причине в Гдовском районе на улице Первомайской сгорели жилой дом, баня, гараж и хлев.

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