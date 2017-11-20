Пскович отравился угарным газом из-за курения в доме

09:28, 20 ноября 2017, ПАИ

19 ноября в 16:18 Пскове на улице Черняховского в двухэтажном многоквартирном доме в двухкомнатной квартире огонь повредил постельные принадлежности в комнате, образовался прогар в полу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 33-летний хозяин квартиры доставлен в больницу с отравлением угарным газом. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.

18 ноября в 17:06 в Псковском районе в деревне Верхолино в жилом доме выгорела комната, огонь повредил кровлю. Причиной пожара оказалось нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В 16:11 по той же причине в Гдовском районе на улице Первомайской сгорели жилой дом, баня, гараж и хлев.