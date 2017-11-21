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Общество

Обеспечить жильем детей-сирот обязала прокуратура власти Пскова

В Пскове прокуратура обязала власти обеспечить жильем детей-сирот. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация города не обеспечила сирот благоустроенными квартирами, в результате чего они вынуждены были проживать у своих знакомых или снимать жильё.

В этой связи прокурор города обратился в суд с иском к администрации города Пскова об обязании обеспечить сирот квартирами. Требования прокурора судом удовлетворены, на администрацию муниципального образования возложены соответствующие обязанности. В настоящее время решение суда исполнено, нарушения закона устранены, сироты обеспечены благоустроенными квартирами.

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